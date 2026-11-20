La mujer localizada sin vida la mañana de este viernes al interior de una vivienda en el municipio de Candelaria fue identificada como Magdalena Aguilar, de aproximadamente 50 años de edad. Por estos hechos, un hombre señalado como presunto responsable fue detenido por elementos policiacos.

Noticia Destacada Hallan sin vida a una mujer dentro de una vivienda en la colonia Guanajuato de Candelaria

De acuerdo con información preliminar, el hallazgo ocurrió alrededor de las 9:00 horas en un domicilio ubicado en la calle 33, entre 8 y 10, de la colonia Guanajuato, donde la víctima habría sido atacada con un arma punzocortante, cuyas lesiones le provocaron la muerte en el mismo inmueble.

El detenido es un vecino de la zona, identificado con las iniciales F.G.O., quien habría sido asegurado momentos después de los hechos, luego de que habitantes del sector solicitaran la intervención de las autoridades tras escuchar gritos de auxilio provenientes de la vivienda.

Al lugar acudieron elementos policiacos y paramédicos, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. También intervinieron elementos del cuerpo de Bomberos ante el reporte de una posible fuga de gas LP dentro del inmueble.

Trascendió que el esposo de la víctima se encontraba en el desfile conmemorativo del 20 de noviembre al momento de los hechos.

La Fiscalía General del Estado de Campeche deberá esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar la situación jurídica del detenido. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la clasificación del caso como feminicidio.

JGH