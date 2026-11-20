Deportistas de la cabecera y vecinos de la comunidad de La Presumida comentaron que fue muy acertado el hecho de que los trabajadores y policías del municipio hayan llevado a cabo la limpieza y poda de ramas y árboles a lo largo de la ciclovía José María Morelos-La Esmeralda y Presumida.

Indicaron, la limpieza de ese camino se debe mantener todo el año y no solamente una temporada, además, dijeron no se debe descuidar la vigilancia en ese trayecto.

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La Ciclovia José María Morelos-La Presumida, de unos 6 kilómetros, fue construida en 1998, por el gobierno municipal de Cristino Flota Medina.

Un tiempo se deterioró el pavimento, pero hace como unos 10 años, cuando se amplió la carretera federal 184, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se repavimento esa ciclovía.