Como preocupantes calificó el Cabildo del Ayuntamiento de Campeche las observaciones financieras por 18.7 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) en la cuenta pública 2025 del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac). Entre ellas destacan más de nueve millones de pesos correspondientes a cuotas obrero-patronales e impuestos cuyo pago no fue acreditado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche (ISSSTECAM).

Ante los resultados de la fiscalización, el regidor del Ayuntamiento capitalino por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Medina Farfán, exigió que el director general del organismo descentralizado, Fernando Eduardo Quijano Palomo, explique el destino de los recursos y aclare las observaciones formuladas por el órgano fiscalizador del Congreso del Estado.

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Advirtió que la falta de comprobación de más de nueve millones de pesos podría evidenciar deficiencias administrativas e incumplimiento de obligaciones legales, además de poner en riesgo los derechos laborales de los trabajadores, ya que la falta de aportaciones al Seguro Social puede afectar su acceso a servicios médicos y el reconocimiento de derechos para futuras jubilaciones.

El regidor consideró indispensable que el Smapac informe con claridad qué ocurrió con esos recursos y presente la documentación correspondiente para despejar cualquier duda sobre el manejo financiero del organismo, especialmente porque se trata de obligaciones relacionadas directamente con el personal que ahí labora.

Las observaciones de la Asecam, que en conjunto ascienden a 18.7 millones de pesos, también incluyen pagos de sueldos superiores a los establecidos en el tabulador, impuestos y cuotas de seguridad social sin acreditar, adquisiciones con inconsistencias y deficiencias en los registros contables.

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Medina Farfán recordó que, a finales de 2025, ocurrió un robo superior a los 500 mil pesos en las instalaciones del organismo, hecho que hasta ahora no ha sido esclarecido. Señaló que este caso también figura entre las inconsistencias detectadas por la auditoría, debido a que el monto continúa registrado en las cuentas contables del Smapac, pese a que el dinero ya no se encuentra en poder de la institución.

Ante este panorama, demandó transparencia en el manejo de los recursos públicos y la presentación de los informes correspondientes ante la autoridad fiscalizadora. Sostuvo que, si las investigaciones confirman irregularidades o un uso indebido del presupuesto, deberán fincarse las responsabilidades correspondientes y aplicarse las sanciones establecidas en la ley contra quienes resulten responsables.