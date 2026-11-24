El Gobierno de México informó que en enero de 2027 estarán disponibles 6 mil 710 consultorios médicos del Servicio Universal de Salud, como parte de una estrategia que contempla alcanzar 12 mil 750 unidades de atención primaria en el país.

Durante la conferencia mañanera de este martes 24 de noviembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, Leticia Ramírez Amaya y el subsecretario de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, presentaron los avances del programa.

La mandataria explicó que los consultorios ofrecerán atención médica a la población independientemente de su derechohabiencia al IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar.

¿Cuántos consultorios del Servicio Universal de Salud estarán disponibles en 2027?

Leticia Ramírez informó que se han realizado 5 mil 325 asambleas comunitarias en 24 estados, con la participación de aproximadamente 200 mil personas.

Además, se han entregado 3 mil 292 tarjetas del Banco del Bienestar a los comités encargados de administrar los recursos destinados a la adecuación de los consultorios.

Estos fondos podrán utilizarse para trabajos de pintura, impermeabilización, instalaciones eléctricas, servicios sanitarios y accesibilidad.

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¿Qué servicios y medicamentos ofrecerán los nuevos consultorios?

Eduardo Clark explicó que cada unidad contará con 44 elementos de mobiliario y equipamiento, 91 tipos de medicamentos y cerca de 30 insumos de curación.

También dispondrán de conexión a internet y computadoras para integrar expedientes médicos electrónicos desde el inicio de operaciones.

Asimismo, informó que 82 mil profesionales de la salud se han registrado en la convocatoria de contratación y que 4 mil 310 ya fueron asignados a un consultorio.

El personal comenzó su capacitación el 23 de noviembre, inicialmente en línea y posteriormente de manera presencial.

La convocatoria continuará abierta para médicos y personal de enfermería, incluidos profesionales jubilados que podrán participar sin renunciar a su pensión.

El subsecretario señaló que los médicos recibirán un apoyo económico cercano a 20 mil pesos y cobertura del IMSS.

La apertura de las unidades se realizará de manera progresiva entre enero y los meses siguientes, hasta alcanzar la meta nacional de 12 mil 750 consultorios.

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