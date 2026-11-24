Yucatán tendrá una jornada de condiciones meteorológicas inestables este martes 24 de noviembre, con pronóstico de lluvias fuertes a intensas y posibles rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, debido a la interacción de distintos sistemas atmosféricos que afectan a la región.

Las precipitaciones comenzarían con intensidad moderada y aumentarían a partir del mediodía en diferentes municipios, incluida Mérida. Sin embargo, después de las 14:00 horas se esperan los episodios más intensos, principalmente en las zonas oriente, centro y sur de la entidad.

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Entre las localidades donde podrían registrarse mayores acumulados de lluvia se encuentran Tizimín, Calotmul, Espita, Cenotillo, Sucilá, Panabá, Buctzotz, Dzilam González, Dzilam de Bravo, Temax, Cansahcab, Yobaín, Huhí, Tekax y Oxkutzcab, además de sus alrededores.

Este panorama responde a la combinación de una zona de baja presión, sistemas frontales, una vaguada y el ingreso de humedad a la Península de Yucatán, factores que favorecerán el desarrollo de precipitaciones y tormentas.

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Las lluvias podrían prolongarse durante la noche en algunas regiones, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos, fuertes vientos y cambios en las condiciones del tiempo, además de mantenerse pendiente de los avisos de las autoridades.