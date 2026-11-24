Cinco personas fueron detenidas por su presunta relación con el homicidio de Gelmer Díaz León, conocido como “Kalimba”, quien perdió la vida durante un ataque con arma de fuego registrado en la colonia Ciénega 2000, en Progreso, Yucatán.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entre los arrestados se encuentran tres hombres y dos mujeres, todos originarios de Ciudad del Carmen, Campeche, quienes habrían participado en los hechos ocurridos durante la madrugada del domingo.

La agresión se registró al interior de una vivienda, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y a las corporaciones policiacas luego de recibir un reporte a través del número 911. Al llegar al inmueble, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

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Tras las primeras diligencias, autoridades estatales y municipales desplegaron un operativo de búsqueda que permitió localizar a los cinco sospechosos y ponerlos a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer el motivo del ataque y determinar la probable responsabilidad de cada uno de los detenidos. Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias que originaron la agresión.

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El caso permanece bajo investigación de las autoridades.