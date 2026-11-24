El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que el programa de 12 acciones en 120 días registra un avance general de 38.8 por ciento, con resultados en infraestructura hospitalaria, equipamiento médico, rehabilitación de quirófanos y atención a derechohabientes.

Durante la conferencia mañanera de este martes 24 de noviembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el funcionario presentó el balance de las primeras semanas de implementación de la estrategia, que inició el 1 de noviembre y concluirá en febrero de 2027.

Batres destacó que el programa busca fortalecer los servicios médicos mediante nuevas obras, contratación de personal, reducción de cirugías pendientes y mejoras en el suministro de medicamentos.

¿Qué avances registra el ISSSTE en su programa de 120 días?

El titular del ISSSTE explicó que las obras hospitalarias próximas a inaugurarse presentan un avance promedio de 91 por ciento, mientras que el inicio de cinco nuevos proyectos registra un cumplimiento de 20 por ciento.

Entre los trabajos que ya comenzaron destaca la rehabilitación integral de la Clínica Hospital de Gómez Palacio, Durango.

Respecto a la construcción de 100 nuevos consultorios del Servicio Universal de Salud, informó que ya se concluyeron 30 unidades en estados como Puebla, Hidalgo y Yucatán, equivalentes al 30% de la meta.

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En cuanto a la rehabilitación de 55 quirófanos, 17 ya fueron concluidos, lo que representa un avance de 31 por ciento.

Por otra parte, las obras de mantenimiento de elevadores, sistemas eléctricos y aire acondicionado presentan un progreso de 39 por ciento, mientras que la adquisición de equipos médicos de alta tecnología alcanza 35 por ciento.

ISSSTE reporta 89% de avance en receta electrónica y 452 cirugías realizadas

Martí Batres destacó que la implementación de la receta electrónica registra un avance de 89 por ciento, como parte de las acciones para mejorar el control del suministro de medicamentos.

Asimismo, informó que se han realizado 452 cirugías pendientes, principalmente de hernias, rodilla, cataratas, próstata y vesícula, equivalentes al 34 por ciento de la meta establecida.

La remodelación y equipamiento de salas de urgencias registra un avance de 23 por ciento, mientras que la ampliación de consultas de telemedicina alcanza 32 por ciento.

Finalmente, reconoció que la contratación de personal médico y de enfermería presenta un avance de apenas 6 por ciento, debido a que la mayor parte de las incorporaciones está prevista para enero y febrero de 2027.

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