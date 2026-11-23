Un total de 18 millones 722 mil 205.61 pesos fueron observados al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) por la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), como resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Campeche correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Entre las irregularidades detectadas figuran pagos superiores a los tabuladores autorizados, impuestos y cuotas de seguridad social sin acreditar, adquisiciones con inconsistencias y deficiencias en los registros contables.

De acuerdo con el informe de fiscalización, los señalamientos comprenden 15 conceptos con montos específicos que involucran el uso de recursos públicos por más de 18.7 millones de pesos. Una de las principales observaciones corresponde a 14 millones 220 mil 753.97 pesos por obligaciones fiscales y de seguridad social cuyo entero no fue acreditado ante las autoridades correspondientes.

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De esa cantidad, 3 millones 994 mil 10.17 pesos corresponden a retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los salarios de los trabajadores, del periodo de septiembre a diciembre de 2025. Además, el organismo no presentó evidencia del pago de un millón 155 mil 795 pesos por concepto del Impuesto Sobre Nóminas y el impuesto adicional estatal, correspondientes a octubre-diciembre de ese año.

A estos montos se suman 5 millones 816 mil 445.94 pesos por cuotas obrero-patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como 3 millones 254 mil 502.86 pesos por cuotas, aportaciones y retenciones de préstamos de trabajadores ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche (ISSSTECAM).

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Otro de los señalamientos corresponde a un millón 372 mil 353 pesos erogados por recargos, actualizaciones, honorarios y gastos de ejecución derivados del pago extemporáneo de obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche. Estos conceptos incluyen impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025.

La auditoría también identificó 49 mil 411.81 pesos en multas, actualizaciones, recargos y gastos de ejecución por pagos tardíos al IMSS, al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) y al ISSSTECAM.

En materia de remuneraciones, la Asecam detectó pagos superiores a los autorizados por un total de 482 mil 784 pesos con 47 centavos. De este importe, 55 mil 584.61 pesos correspondieron a personal no sindicalizado, 253 mil 591.23 pesos a trabajadores sindicalizados, 173 mil 887.36 pesos a personal etiquetado como eventual y de confianza por conceptos no contemplados en el tabulador, y 29 mil 721.27 pesos por pagos de aguinaldo.

En cuanto a las adquisiciones, el organismo realizó pagos por un millón 396 mil 29.84 pesos para la compra de diversos materiales destinados a sus actividades, mediante adjudicación directa a un proveedor, aunque por el monto de las operaciones correspondía un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.

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Asimismo, se observaron 467 mil 853.52 pesos por la compra de materiales de papelería, plomería, fontanería y pintura a una empresa cuya actividad económica registrada ante el SAT correspondía únicamente a la prestación de servicios de bufete jurídico. En el expediente revisado no se encontró documentación que acreditara que la empresa estuviera registrada o declarara la comercialización de esos productos.

A esta observación se agregan 219 mil 240 pesos por la adquisición de pastillas DPD para la cloración y el suministro de diversas fuentes de abastecimiento. La auditoría tampoco encontró documentación que acreditara que el proveedor estuviera clasificado o hubiera declarado la comercialización de ese tipo de insumos.

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Otro señalamiento involucra 431 mil 608 pesos en efectivo, correspondientes a la recaudación de los días 23 y 24 de diciembre de 2025, que fueron sustraídos del organismo. Aunque el SMAPAC presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Campeche y contaba con documentación que acreditaba el robo, el importe no fue reconocido en los registros contables, por lo que los estados financieros continuaron reflejando recursos que ya no estaban bajo su control.

La revisión también identificó pagos en exceso por 52 mil 171 pesos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, por concepto del Impuesto Sobre Nóminas y el impuesto adicional estatal. La irregularidad derivó de incluir jubilaciones y pensiones en la determinación de la base gravable, pese a que estos conceptos no son objeto de dichos impuestos.