Con un enceste en los últimos cinco segundos, Cuervos de Tikinmul consiguió una dramática victoria de 22 puntos a 21 sobre Gigantes de Hecelchakán, en la categoría Cadetes Varonil de la Copa de Básquetbol Mayas de Hopelchén.

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El encuentro se disputó en la cancha 1 de la unidad deportiva «20 de Noviembre», donde ambos equipos protagonizaron un duelo cerrado que se definió prácticamente en la última jugada.

Cuervos vino de atrás para quedarse con el triunfo. En el primer parcial cayó 4 puntos a 2, pero reaccionó en el segundo cuarto al imponerse 6 a 0, con lo que tomó ventaja de 8 a 4.

Después del descanso, Gigantes recuperó terreno y ganó el tercer periodo 8 a 5, aunque todavía se encontraba abajo en el marcador, 13 a 12.

En el último cuarto, los dos conjuntos mantuvieron el ritmo y terminaron empatados a nueve puntos. Sin embargo, cuando restaban cinco segundos, Manuel Mian consiguió un enceste de dos unidades que le dio la victoria a Cuervos por la mínima diferencia.

Por los ganadores destacó Abraham Tamay Cauich, con seis puntos, mientras que Jorge Ceh aportó 14 de las 21 unidades de Gigantes.

Gigantes de Hecelchakán cayó ante Cuervos

Otros resultados de la Copa Mayas

En la categoría Élite Femenil, Mayas de Hopelchén superó 25 a 22 a Cobras de Tikinmul, con una destacada actuación de Adriana Ortegón, quien anotó 15 puntos.

En otro encuentro de la misma categoría, Abejas de Tenabo derrotó 31 a 12 a Mayas de Hopelchén.

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Por su parte, en Cadetes Femenil, Mayas de Hopelchén venció 17 a 13 a Abejas de Tenabo. Renata Cervera y Brianda Frissen encabezaron la ofensiva del conjunto local.

La Copa de Básquetbol Mayas, organizada por el Club Mayas de Hopelchén, cuenta con tres sedes: las canchas 1 y 2 de la unidad deportiva «20 de Noviembre», la del Centro de Estudios de Bachillerato «Jerónimo Baqueiro Foster» y la de la colonia San Luis, todas ubicadas en la cabecera municipal.

JGH