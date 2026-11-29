HOPELCHÉN.– Con el encendido del primer cirio de la Corona de Adviento en la Parroquia de San Antonio de Padua de la ciudad de Hopelchén, se celebró el Primer Domingo de Adviento y, de esa forma, los feligreses cheneros se preparan para la celebración de la Navidad y fueron exhortados a cambiar sus vidas.

Adrián Novelo Chávez, sacerdote chenero que está de visita en ese templo, bendijo las Coronas de Adviento durante las misas de las 8:00 y 10:00 de la mañana. En cada celebración, dos feligreses encendieron la primera veladora morada.

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Al inicio de la misa de las 8:00 de la mañana, el matrimonio conformado por Carlos Salazar Valencia y Norma Castañeda Montejo encendió el primer cirio de los cuatro que tiene la Corona de Adviento.

El Salmo de Entrada estuvo a cargo de Guadalupe Albornoz y, posteriormente, en su homilía, el sacerdote exhortó a los fieles católicos a prepararse para el nacimiento de Jesús en sus corazones. Expresó que "el Adviento es el tiempo litúrgico en que la Iglesia nos recuerda de una manera especial que el Señor volverá con gran poder y majestad, y debemos estar listos para recibirlo en nuestros corazones".

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Asimismo, conminó a la feligresía a disponerse y estar lista ante la venida del Mesías, y recibirlo con armonía y mucha alegría. Al mismo tiempo, señaló que el católico que esté preparado recibirá a Jesús en su corazón y quien no lo esté estará desaprovechando sus oportunidades.

El párroco dijo que este es el mejor momento para prepararse y salir al encuentro con Jesús, y que es una oportunidad para muchos de cambiar sus vidas.

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Por otra parte, algunas familias cheneras que acostumbran tener Coronas de Adviento en sus viviendas las llevaron al templo para que fueran bendecidas por el sacerdote.

Asimismo, en las capillas de las comunidades de Ich-Ek, Crucero San Luis, San Francisco Suctuc, El Poste, Katab, Yaxché Akal, Xcupil, Santa Rita Becanchén y Komchén, del municipio de Hopelchén, que conforman la sede parroquial, así como en Crucero de Oxá, municipio de Campeche, también se realizó el encendido del primer cirio de la Corona de Adviento, a cargo de los ministros de la Sagrada Eucaristía.