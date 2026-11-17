El Sorteo del Servicio Militar Clase 2008 y Remisos, que se había retrasado, por fin ya tiene fecha y será el próximo domingo 29 de noviembre a las 8 de la mañana, en los bajos del Palacio Municipal, informó Ariana Gómez Yam, encargada de la Junta de Reclutamiento de la Defensa del municipio de Hopelchén.

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Por segundo año consecutivo, el mencionado sorteo militar, que históricamente se realizaba el segundo domingo del mes de noviembre, se llevará a cabo el último domingo del mes.

Hasta este lunes había incertidumbre entre los jóvenes nacidos en 2008, porque aún no habían sido notificados sobre cuándo sería el sorteo y muchos de ellos tenían la duda de si se realizaría el domingo 22 o el domingo 29.

Este martes por la mañana, Gómez Yam informó al reportero de Por Esto! que el Sorteo del Servicio Militar Nacional se realizará el 29 de noviembre a las 8:00 de la mañana, en el lugar de siempre, los pasillos del Palacio Municipal, en el centro de la ciudad.

Ariana Gómez Yam, encargada de la Junta de Reclutamiento de la Defensa en Hopelchén.

La funcionaria dio a conocer que en ese sorteo deberán participar los 144 jóvenes que solicitaron sus respectivas precartillas antes del 15 de octubre pasado, fecha límite para tramitar ese documento legal.

“Ya los jóvenes han sido convocados para ese evento y deberán presentar ese documento para su sellado con bola negra, para que estén a disponibilidad de la Defensa en tanto se libere ese documento. Deberán acudir vestidos con pantalón de mezclilla color azul, playera blanca y gorra roja, y como requisito indispensable también deberán llegar media hora antes del evento”.

Gómez Yam adelantó que será el sargento segundo de Infantería José Alfredo Domínguez Martínez quien, en representación del Décimo Batallón de la 33ª Zona Militar, con sede en Campeche, encabezará el sorteo militar.

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“Todos los jóvenes que solicitaron su precartilla del SMN están obligados a asistir a ese sorteo y quien no lo haga, el representante de la Defensa en ese evento determinará qué medidas le serán aplicadas”.

Por último, expresó que el joven que no asista al sorteo deberá presentar una justificación creíble de su ausencia, ya sea por motivos de salud o por estudiar lejos de la ciudad de Hopelchén.

JGH