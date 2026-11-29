Ganaderos de la región de la Sabana del Descanso alzaron la voz para exigir que los apoyos destinados por el Gobierno Federal para combatir el gusano barrenador lleguen verdaderamente a quienes trabajan en el campo, pues señalaron que está por concluir el año y los beneficios destinados todavía no se reflejan entre los productores del Camino Real.

Durante una reunión del Centro de Atención Agraria (CDAA), realizada en la Comisaría ejidal de Hecelchakán, los productores manifestaron su inconformidad por la falta de insumos y respaldo para atender este problema.

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El comisario ejidal de Dzot-chén, Jesús Uhu Chi; Juan Uc Miss, de Nohalal y Wiliam Baltazar Sima Pech, de Pocboc, entre otros, señalaron que, mientras se habla de importantes recursos federales, en las comunidades únicamente reciben dos pequeñas bolsas de polvo, por lo que les resulta más caro el combustible que utilizan para trasladarse en busca del producto.

La reunión fue presidida por Dina Chan Euan, coordinadora del CDAA y residente de la Procuraduría Agraria (PA), con la presencia del comisario ejidal anfitrión, Jorge Moisés Euan Dzul, así como de Manuel Eduardo Koyoc Pech, coordinador del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuario del Estado de Campeche (Cofopecam).

Durante el encuentro, Koyoc Pech indicó que no cuentan con reportes de presencia del gusano barrenador en las comunidades y señaló que los productores que no solicitan los apoyos no son considerados dentro de los registros para recibirlos.

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Algunos de los ejidatarios respondieron exponiendo las dificultades que enfrentan y la falta de atención que, aseguran, existe hacia el sector ganadero de esta región del municipio.

Además, durante la asamblea también se abordaron los problemas que han surgido entre los beneficiarios del programa Sembrando Vida, por lo que los representantes ejidales aprovecharon el encuentro para exponer las necesidades del campo y solicitar mayor atención de las autoridades competentes.

Los ganaderos insistieron en que los apoyos anunciados por el Gobierno Federal deben llegar hasta las comunidades, pues aseguran que el sector del Camino Real necesita respuestas y soluciones concretas.