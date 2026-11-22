Un total de 65 jóvenes del municipio de Lázaro Cárdenas, pertenecientes a la clase 2008 y remisos de entre 18 y 35 años de edad, participaron este domingo en el Sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN), realizado en esta cabecera municipal.

La jornada cívica inició frente al Palacio Municipal con la ceremonia de izamiento de bandera. Posteriormente, los conscriptos marcharon sobre la avenida principal Javier Rojo Gómez hasta llegar al campo deportivo “Los Almendros”, ubicado sobre la misma avenida y donde se llevó a cabo el acto protocolario del sorteo de bola blanca y bola negra.

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El evento estuvo coordinado por el licenciado Ángel Andrés Cauich Dzul, encargado de la Junta Municipal de Reclutamiento, y contó con la presencia del sargento Nahum, procedente de la ciudad de Chetumal, quien fungió como comandante encargado de dar oficialidad al protocolo militar, además de otras autoridades municipales y educativas.

Durante su intervención, Cauich Dzul explicó que, tras rendir los honores correspondientes a la bandera, se procedió al tradicional sorteo mediante el sellado de cartillas con bola blanca y bola negra, cumpliendo así con las disposiciones oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional para los jóvenes en edad de cumplir con su deber cívico.

Cabe mencionar que la actividad tomó por sorpresa a los habitantes de la ciudad, pues apenas este viernes los tambores y las trompetas retumbaron durante el desfile cívico-deportivo y nuevamente se escucharon para acompañar la marcha de los conscriptos, una actividad que por primera ocasión en muchos años se incorporó al protocolo del sorteo militar.