Entre cuadernos, lápices y el deseo de aprender aquello que durante años les fue negado o tuvieron que dejar pendiente, miles de campechanos han encontrado una nueva oportunidad para transformar su vida. A poco más de un mes de concluir 2026, alrededor de 7 mil 520 personas han aprendido a leer y/o escribir, además de concluir sus estudios de primaria y secundaria mediante los programas del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA), siendo principalmente mujeres adultas mayores quienes más aspiran a superar el analfabetismo y el rezago educativo.

El director general del IEEA, Jorge Alberto Sanmiguel Wong, informó que la institución registra un avance cercano al 94 por ciento de la meta anual de certificar a 8 mil campechanos, por lo que confió en alcanzar e incluso superar el objetivo antes de finalizar diciembre. Explicó que los resultados incluyen tanto a quienes consiguieron alfabetizarse como a las personas que obtuvieron sus certificados de primaria y secundaria.

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Aunque el grueso de la población atendida se encuentra entre los 21 y 49 años, las mujeres adultas mayores destacan entre quienes buscan incorporarse a los programas educativos, particularmente para aprender a leer y escribir. Para muchas de ellas, retomar los estudios representa una oportunidad que durante buena parte de su vida no tuvieron, pero que ahora están decididas a aprovechar.

El funcionario reconoció que trabajar con personas de 50 y 60 años o más representa un desafío adicional, pues algunas enfrentan enfermedades crónico-degenerativas, problemas de visión y otras dificultades de salud que hacen más lento el aprendizaje. Sin embargo, destacó que la presencia constante de los asesores educativos, el seguimiento personalizado y la entrega de materiales hasta sus comunidades han permitido mantenerlas en el proceso.

En cuanto a la distribución territorial, señaló que Candelaria y Calakmul continúan como los municipios con los índices de analfabetismo más elevados de Campeche, por lo que se han intensificado las acciones junto con Hopelchén. En contraste, Escárcega registró un despunte significativo durante este año y se colocó entre los municipios con mayores avances en el combate al rezago educativo.

El IEEA cuenta con 28 plazas comunitarias para atender a personas que buscan superar el rezago educativo / Alejandro Balan

Sanmiguel Wong detalló que Campeche inició la actual administración con un índice de analfabetismo de 5.9 por ciento y actualmente se ubica en 4.7 por ciento. Los municipios de Campeche y Carmen ya se encuentran por debajo del cuatro por ciento, con 2.3 y 3.1 por ciento, respectivamente, mientras Champotón se aproxima a ese nivel.

Para sostener estos resultados, el instituto dispone de 28 plazas comunitarias activas, dos de ellas con atención bilingüe, donde primero se enseña a leer y escribir en la lengua materna y posteriormente en español. También organiza jornadas bimestrales de incorporación y casi trimestrales de acreditación.

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En primaria y secundaria, el avance suele ser más rápido, pues una vez que las personas dominan la lectura y escritura pueden concluir sus estudios en periodos de tres a seis meses, mediante un modelo modular que reconoce sus conocimientos y experiencias. Al cierre de octubre, el IEEA acumulaba cerca de 5 mil 900 certificados de ambos niveles, independientes de las personas alfabetizadas.

Mientras el calendario se acerca a sus últimas páginas, miles de campechanos están por cerrar el año con algo más que un certificado: la posibilidad de leer una carta, escribir su nombre, hacer sus propias cuentas y desenvolverse con mayor independencia. Para muchas mujeres adultas mayores, aprender aquello que antes parecía imposible se ha convertido en una meta cumplida.