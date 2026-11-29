El abuso sexual y el acoso contra mujeres en Quintana Roo, cuyo Gobierno se dice “humanista, de corazón feminista”, no son episodios aislados, sino delitos de alta incidencia que colocan al estado entre los primeros lugares del país y que se concentran de manera abrumadora en unos cuantos municipios.

El Informe de Violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señala que la entidad ocupa el séptimo lugar nacional en llamadas al número de emergencia por abuso sexual, con 393 reportes, que representan el 5.3 por ciento del total nacional. Sin embargo, en la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, Quintana Roo escala a la tercera posición, con 18.36.

En cuanto al acoso sexual, la situación es similar: la entidad ocupa el octavo lugar por número de llamadas, con 568, que representan el 4.7 por ciento del total, pero en la tasa de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de acoso sexual por cada 100 mil habitantes ocupa el cuarto lugar, con 26.53. Baja California Sur se ubica en la quinta posición, con 23.33.

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Los datos desglosados del SESNSP por municipio, correspondientes al periodo de enero a octubre de este año, permiten ver el mapa completo: los 11 municipios de la entidad reportan casos, pero la desigualdad territorial es marcada.

De acuerdo con el reporte del SESNSP, el delito de abuso sexual acumuló las mayores cifras en Benito Juárez, con 518 casos, seguido de Playa del Carmen, con 216; Othón P. Blanco, con 146; Cozumel, con 50; Tulum, con 37; Puerto Morelos, con 18; Felipe Carrillo Puerto, con 17; José María Morelos, con 11; Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, con 10 cada uno, y Bacalar, con siete.

En cuanto al acoso sexual, Benito Juárez también encabezó la lista, con 133 casos, seguido de Othón P. Blanco, con 56; Playa del Carmen, con 46; Cozumel, con nueve; Felipe Carrillo Puerto, con siete; Tulum y Puerto Morelos, con cinco cada uno; José María Morelos y Bacalar, con cuatro; Lázaro Cárdenas, con tres, e Isla Mujeres, con uno.

El hostigamiento sexual, categoría distinta, aunque cercana y muchas veces asociada al mismo patrón de violencia, suma 19 casos en Benito Juárez, 11 en Playa del Carmen, nueve en José María Morelos, siete en Othón P. Blanco, tres en Tulum y números menores en el resto de los municipios.

La suma es elocuente: Benito Juárez concentra casi la mitad de todos los casos de abuso sexual del estado y casi la mitad de los de acoso, mientras que Playa del Carmen y Othón P. Blanco ocupan el segundo y tercer lugar del primer delito. El resto de los municipios, aunque con volúmenes menores, no está libre: desde Bacalar hasta Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas hay registros y no existe municipio que esté en cero.

Las llamadas de emergencia por abuso sexual colocan a Quintana Roo en el tercer lugar nacional por tasa de incidencia, mientras que por acoso sexual ocupa la cuarta posición / Especial

Dentro del top 10

En el Informe de Violencia contra las Mujeres del SESNSP, al calcular la tasa por cada 100 mil habitantes, las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual en Quintana Roo alcanzan niveles que lo ubican entre las tres entidades con mayor incidencia del país, con 18.36 reportes.

El acoso sexual, aunque genera menos carpetas formales, aparece de manera constante en los reportes cotidianos de mujeres que denuncian tocamientos, insinuaciones, persecución y hostigamiento en calles, transporte público, centros de trabajo, escuelas y espacios turísticos.

Las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de abuso sexual y de acoso u hostigamiento sexual confirman la magnitud del problema, ya que Quintana Roo aparece de manera recurrente entre las entidades con tasas más altas por cada 100 mil habitantes.

Estas llamadas no son denuncias formales ante el Ministerio Público; son reportes de posibles incidentes realizados por quienes solicitan auxilio. Su volumen indica la magnitud de las situaciones reportadas, aunque no equivale al número de carpetas que finalmente se abren.

Lo que enfrentan

En Benito Juárez, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes ha llegado a reportar hasta 20 avisos diarios relacionados con violencia contra menores. Entre ellos figuran de forma recurrente situaciones de abuso sexual y son los entornos familiar y escolar los que concentran buena parte de esos reportes.

Las niñas son víctimas frecuentes y los presuntos agresores, en muchos de los casos que llegan a conocimiento público, son familiares, padrastros, maestros o personas del entorno cercano.

Con 518 casos de abuso sexual y 133 de acoso, Cancún se convierte en el epicentro estadístico de este tipo de violencia en el estado. Le sigue Playa del Carmen, con 216 casos de abuso sexual y 46 de acoso.

Las sentencias que se anuncian

Este año, la Fiscalía General del Estado ha dado a conocer condenas por abuso sexual y delitos sexuales conexos. Un hombre recibió ocho años de prisión por abusos sexuales contra una menor en Cozumel y otros casos, algunos relacionados también con violación, han terminado en penas de 30 años o más.

También se han anunciado vinculaciones a proceso y detenciones en Benito Juárez, Tulum, Playa del Carmen, Cozumel y otros municipios.

Lo que no existe de manera pública y consolidada es el número total de personas sentenciadas en el 2026 específicamente por abuso sexual y por acoso contra mujeres. La Fiscalía publica comunicados de casos individuales o de grupos pequeños de sentencias, pero no un balance anual desagregado que permita saber cuántas de las víctimas de estos crímenes vieron a sus agresores condenados. Precisamente esa ausencia de información es una parte del problema.

La víctima denuncia, a veces hay detención, en ocasiones hay vinculación a proceso y después el expediente entra en un terreno opaco donde el resultado final no se conoce de manera sistemática.

Esta opacidad impide evaluar con rigor la efectividad real del sistema de justicia. A esto se suma que muchas veces las víctimas son rechazadas por la autoridad al momento de interponer su denuncia, debido a la falta de capacitación y a presuntos actos de corrupción del personal de la FGE.

Mientras el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) entrega mes a mes el número de carpetas abiertas por municipio, la Fiscalía no proporciona con la misma claridad el número de sentencias obtenidas por esos mismos delitos. El resultado es una fotografía incompleta: se conoce la dimensión del daño, pero no se sabe con precisión cuánto de ese daño termina en una sanción efectiva.

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El costo diario que se paga

Mientras las tasas oficiales colocan a Quintana Roo en los primeros lugares nacionales de llamadas de emergencia por abuso sexual y acoso, las mujeres se ven obligadas a ajustar su vida cotidiana: evitan ciertas rutas, cambian sus horarios, dejan de usar el transporte público en determinados momentos y soportan comentarios y tocamientos porque denunciar implica una pérdida de tiempo y recursos, revictimización y, con frecuencia, la sensación de que el proceso no terminará en una sanción efectiva.

En Benito Juárez, donde se concentra casi la mitad de los casos, el miedo se vuelve parte del paisaje urbano, mientras que en Playa del Carmen y Tulum, destinos que venden seguridad y diversión, las mujeres locales y las trabajadoras del sector turístico reportan acoso recurrente. En tanto, en Othón P. Blanco y los municipios del sur, la distancia con los servicios especializados complica aún más el acceso a la justicia.

El abuso sexual y el acoso contra mujeres en Quintana Roo no son un problema residual ni un asunto de “casos aislados”. Son delitos de alta incidencia, presentes en los 11 municipios, concentrados de manera abrumadora en Benito Juárez (518 casos de abuso sexual y 133 de acoso), Playa del Carmen (216 y 46) y Othón P. Blanco (146 y 56), y con presencia en Cozumel, Tulum, Puerto Morelos, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Bacalar.

Los números del SESNSP están ahí, pero la respuesta institucional, medida en sentencias condenatorias y en la reducción real de la incidencia, todavía no alcanza a igualar la magnitud del daño que viven las mujeres de Quintana Roo. Mientras esa brecha se mantenga, las víctimas seguirán cargando con el costo de una violencia que el Estado registra, pero cuya sanción no se conoce con la misma precisión.