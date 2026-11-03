Campeche aprueba nuevas reglas para consultorios y hospitales veterinarios

La atención veterinaria en Campeche tendrá nuevas disposiciones para garantizar servicios profesionales, transparentes y seguros, luego de que el Congreso del Estado aprobara reformas a la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales, que obligarán a consultorios, clínicas y hospitales veterinarios a contar con médicos responsables titulados y con cédula profesional, además de mantener visible su acreditación ante los usuarios.

Durante la décima tercera sesión ordinaria, a la que únicamente asistieron 27 de los 35 diputados locales, se avalaron modificaciones que también obligan a informar a los propietarios sobre los riesgos, pronósticos y alternativas antes de autorizar una cirugía; conservar expedientes clínicos hasta por 10 años y garantizar un trato digno al personal veterinario.

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Asimismo, se contempla la operación de consultorios móviles y ambulancias veterinarias, así como la creación de un Registro Estatal de establecimientos veterinarios mediante una plataforma digital.

La reforma fue impulsada por la diputada del PT, Abigaíl Gutiérrez Morales, y también precisa responsabilidades por el abandono de animales en establecimientos donde reciben atención médica.

Los cambios también contemplan consultorios móviles, ambulancias veterinarias y la creación de un Registro Estatal de establecimientos mediante una plataforma digital / Alejandro Balan

En la misma sesión, los legisladores aprobaron reformas a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado, promovidas por Movimiento Ciudadano y las diputadas independientes Maricela Flores Moo y Gladys Sofía Rivera López, para ampliar la atención institucional a quienes se dedican a la pesca en aguas continentales, como ríos y lagunas.

Los cambios permitirán que pescadores reciban asesoría, capacitación y asistencia técnica gratuita, incluso sin contar con permiso propio, siempre que el servicio solicitado no requiera legalmente dicha autorización. También se promoverá su inclusión en programas de apoyo, el acompañamiento en trámites y la investigación para conservar las especies y recursos pesqueros.

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Como tercer asunto, el pleno aprobó un exhorto promovido por la diputada morenista Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, dirigido a los 13 Ayuntamientos para reforzar la limpieza pública, recolección y disposición de residuos, además de intensificar las jornadas de descacharrización para eliminar posibles criaderos de mosquitos transmisores del dengue.

El acuerdo también solicita a las autoridades municipales coordinarse con las instancias de salud y rendir un informe al Congreso sobre las acciones emprendidas para atender la acumulación de basura y prevenir riesgos sanitarios.