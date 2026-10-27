Casos de dengue se duplican en Campeche durante 2026; Salud confirma 70 contagios

Los casos de dengue en Campeche aumentaron más del doble durante dos mil veintiséis al alcanzar setenta contagios confirmados, frente a los treinta y tres registrados en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un incremento del ciento doce punto uno por ciento, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud del Gobierno de México.

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El Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana cuarenta y uno, que comprende del once al diecisiete de octubre, revela que la enfermedad continúa registrando nuevos contagios en la entidad, con siete casos adicionales durante ese periodo, de los cuales cinco fueron clasificados como dengue con signos de alarma y dos como dengue no grave.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, de los setenta casos acumulados en Campeche, treinta y tres corresponden a dengue no grave, treinta y seis a pacientes que presentaron signos de alarma y uno a dengue grave, por lo que más de la mitad de los contagios confirmados se encuentran en las dos últimas clasificaciones.

La distribución también muestra que los casos de dengue no grave pasaron de dieciséis en dos mil veinticinco a treinta y tres durante dos mil veintiséis, mientras que los contagios con signos de alarma aumentaron de quince a treinta y seis. En contraste, los casos de dengue grave disminuyeron de dos a uno respecto al mismo periodo del año anterior.

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Dengue con signos de alarma concentra más casos en Campeche

Uno de los datos que destaca del reporte federal es que treinta y siete de los setenta pacientes confirmados, equivalentes al cincuenta y dos punto nueve por ciento, fueron clasificados con dengue con signos de alarma o dengue grave.

Esta situación cobra relevancia debido a que los signos de alarma pueden incluir dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de mucosas y otras manifestaciones que requieren valoración médica inmediata para prevenir complicaciones.

En cuanto a la distribución por sexo, el reporte contabiliza dieciséis hombres y diecisiete mujeres con dengue no grave, así como dieciséis hombres y veinte mujeres con signos de alarma. El único caso de dengue grave corresponde a una mujer.

¿Cómo se encuentra Campeche frente a Yucatán y Quintana Roo?

En el panorama peninsular, Quintana Roo registra la mayor cantidad de contagios, con cuatrocientos sesenta y ocho casos confirmados durante dos mil veintiséis, seguido de Yucatán, con setenta y cinco, y Campeche, con setenta.

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Sin embargo, mientras Campeche presenta un incremento superior al cien por ciento respecto al mismo periodo de dos mil veintiséis, Yucatán registra una disminución en sus contagios, al pasar de ciento cincuenta y uno a setenta y cinco casos. Por su parte, Quintana Roo también muestra un aumento, al pasar de doscientos cuatro a cuatrocientos sesenta y ocho.

Las cifras forman parte de los registros preliminares de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud federal, por lo que pueden modificarse conforme avance la revisión y confirmación de casos.

JGH