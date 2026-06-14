Regresa histórica procesión de San Antonio de Padua en San Antonio Yaxché

Este domingo por la mañana, y por primera vez en muchos años, se realizó al Procesión a la imagen de San Antonio de Padua, Santo Patrono de la comunidad de San Antonio Yaxché, concluyendo su novenario que inició el pasado 6 de junio, evento en la que, participaron decenas de católicos, quiénes coincidieron de que, esa imagen salió a las calles del pueblo para bendecir a sus habitantes.

De acuerdo con pobladores, esa imagen original de San Antonio de Padua que es de gran tamaño, había permanecido en el interior de la capilla y en el último día de su novenario, se realizaba la procesión de una réplica del Santo, pero de menor tamaño, y la gente católica de mayor edad señalaba que, no era lo adecuado pues a quién se le hacía la novena y la Fiesta Patronal era a la imagen original.

Noticia Destacada Pareja de tucanes causan curiosidad en la zona urbana de Cantemó, Campeche

Ante ello, los católicos de ese poblado se organizaron y a través del grupo Custodios de San Antonio de Padua, se decidió organizar de la mejor manera la Fiesta Patronal, por lo que se acordó que, en esta ocasión en su último día del novenario sea la imagen original que hiciera el paseo por las principales calles y fue vestido con una túnica de color azul.

A las 10 de la mañana, hubo misa y estuvo a cargo del presbítero Enrique Jiménez Párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de la comunidad de Bolonchén de Rejón, a la cual pertenece la capilla de San Antonio Yaxché.

Noticia Destacada Con vaquería, procesión y cabeza de cochino, celebran a San Feliciano en Campeche

Posterior a la homilía, la imagen original fue sacada a las calles para bendecir a su pueblo católico, en el último día del novenario en su honor, y la Procesión recorrió las principales calles de ese poblado ubicado en la Junta Municipal de Bolonchén de Rejón, en las colindancias con el vecino estado de Yucatán.

Luis Alejos católico de muchos años, señaló que era necesaria la bendición del Santo Patrono hacia su pueblo, por eso se decidió sacarlo a las calles tan como se hacía hace muchos años, al tiempo que, indicó que, fueron alrededor de 15 años en qué, esa imagen original recorrió por última el poblado que tiene alrededor de 600 habitantes, en su gran mayoría católica.