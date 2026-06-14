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Empleada sufre descarga eléctrica en hotel de Plaza Altum en Ciudad del Carmen

Campeche / Ciudad del Carmen

Empleada sufre descarga eléctrica en hotel de Plaza Altum en Ciudad del Carmen

Una trabajadora del hotel Countyard by Marriott recibió una fuerte descarga eléctrica al tener contacto con un lavamanos eléctrico.

Por Israel Lozano

14 de jun de 2026

1 min

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La empleada del hotel en Carmen fue trasladada al hospital
La empleada del hotel en Carmen fue trasladada al hospital / Israel Lozano

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades se registró la tarde de este domingo al interior de Plaza Altum, donde se ubica el hotel Courtyard by Marriott Ciudad del Carmen, tras el reporte de una persona lesionada por una descarga eléctrica.

Los hechos ocurrieron en el complejo comercial localizado sobre la avenida Isla de Tris, a un costado de Plaza Palmira, donde inicialmente se informó sobre un empleado electrocutado dentro de las instalaciones del hotel.

Tras controlar la emergencia, confirmaron que la vivienda había sufrido pérdida total

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Al arribar al lugar, elementos de Protección Civil corroboraron que se trataba de una trabajadora del establecimiento, quien presuntamente recibió una fuerte descarga eléctrica al tener contacto con un lavamanos eléctrico.

De acuerdo con los primeros reportes, tras sufrir la descarga la joven cayó al piso, por lo que fue necesario solicitar la intervención de los cuerpos de emergencia para brindarle atención médica inmediata.

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Personal de Protección Civil valoró a la lesionada en el sitio y posteriormente determinó su traslado a un hospital de la ciudad para una evaluación más especializada y descartar posibles complicaciones derivadas del incidente.

Hasta el momento, la identidad de la empleada se mantiene bajo reserva y no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de las lesiones que sufrió.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y recomendaron revisar las instalaciones eléctricas involucradas para determinar las causas que originaron el accidente y prevenir situaciones similares en el futuro.

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