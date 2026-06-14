El Rubis dedica emotivo mensaje a Gaspi; influencer que falleció junto con Oliver Tree

Este domingo 14 de junio de 2026, se confirmó la trágica muerte del popular creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido en redes como Gaspi, y del aclamado cantante estadounidense Oliver Tree. Ambos perdieron la vida en un fatal accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil.

Ante la devastadora noticia, una de las reacciones más conmovedoras en la comunidad de internet ha sido la del célebre streamer español El Rubius, quien detuvo su transmisión en vivo al enterarse del suceso para posteriormente usar su cuenta de Instagram para despedir a su amigo junto con una fotografía juntos.

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Rubis dedica un último adiós a su amigo Gaspi

A través de su cuenta oficial de Instagram, El Rubius expresó con tristeza la repentina noticia del youtuber argentino de 23 años. El español dejó en claro por medio de su mensaje el respeto y cariño que tenía por Gaspi, además de reconocer su gran labor dentro de las plataformas de contenido.

“Amigo, gracias por ser tan increible persona. Puede que no hubiesemos estado juntos tanto como nos hubiera gustado, pero las veces que nos veíamos y hablábamos, o cuando veía tus videos, sentía que eras de las personas mas creativas, brillantes y graciosas que conocí jamás” escribió el español en su cuenta de Instagram.

En la publicación hecha por el influnecer español, hubo varios comentarios de otros creadores de contenidos y fanáticos que expresaron su tristeza al darse a conocer la noticia del fallecimiento del argentino, mismo que perdió la vida este domingo 14 de junio en un accidente aéreo, luego de que dos helicópteros colisionaran en pleno vuelo.

Detalles del trágico accidente en Río de Janeiro

El siniestro ocurrió en la zona de Recreio dos Bandeirantes, al suroeste de Río de Janeiro. Según los informes de la Policía Civil y autoridades de aviación brasileñas, dos helicópteros chocaron en el aire por causas que están bajo investigación. Tras el impacto, una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento privado, desatando un incendio.

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El trágico saldo final fue de seis personas fallecidas. Entre las víctimas, además de Gaspi y el intérprete de éxitos como Life Goes On, Oliver Tree, se encontraban el director argentino de videos musicales Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Frota, y los dos pilotos de las aeronaves, Alexandre Souza y Charles Marsillac.

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