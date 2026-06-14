Luisito Comunica responde a las críticas por pago de utilidades: “Deposité 400 mil pesos de mi bolsillo”

A mediados de junio, Luisito Comunica se convirtió en tendencia tras las severas críticas y denuncias en redes sociales por parte de trabajadores y extrabajadores de sus cadenas de restaurantes en donde se le acusaba la falta de pago de utilidades. Estas acusaciones generaron gran revuelo en redes, obligando al creador de contenido a hablar del tema.

Las acusaciones señalaban que las empresas notificaron al personal que no recibirían el correspondiente reparto de utilidades (PTU) del ejercicio fiscal anterior, argumentando una falta de ganancias a pesar de que los locales usualmente lucen llenos. Sin embargo; el influencer usó sus redes sociales para esclarecer los hechos.

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¿Cuál fue la explicación de Luisito Comunica ante el pago de utilidades?

El influencer confirmó que se notificó a los empleados que no habría reparto de utilidades, explicando que "no hubo utilidades porque no hubo ganancias". Luisito detalló que, aunque la percepción pública es de un éxito rotundo por ver o por la apertura de nuevas sucursales, la realidad financiera es muy distinta debido a las altas reinversiones y deudas acumuladas.

Para compensar la molestia de los empleados, el influencer reveló que propuso a sus socios otorgar un apoyo económico extra. Al recibir una respuesta negativa de los otros inversionistas por falta de liquidez, Luisito Comunica tomó la decisión de aportar 400 mil pesos de su propio bolsillo para repartirlos entre los trabajadores.

“Yo, Luisito, tomé la decisión de depositar 400 mil pesos de mi bolsillo para que se repartieran, lo cual simularía otros millones (de ganancias)”, comentó el creador de contenido en el video compartido en sus redes sociales.

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