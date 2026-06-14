Clima en Yucatán 15 de junio: prevén lluvias aisladas y calor de hasta 38 grados este lunes

El clima en Yucatán para este lunes 15 de junio estará marcado por ambiente caluroso, cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias aisladas en algunas zonas del estado, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

De acuerdo con el pronóstico, el paso de la onda tropical número 7 al sur de la Península de Yucatán, combinado con el ingreso de aire marítimo tropical y el calentamiento diurno, favorecerá condiciones de inestabilidad durante el día.

Se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado, así como lluvias aisladas, especialmente en el noroeste del estado.

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Además, se espera ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde y temperaturas cálidas al amanecer. Los vientos serán del este-sureste y cambiarán por la tarde al noreste, con rachas superiores a los 40 kilómetros por hora en zonas costeras.

En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 25 grados al amanecer.

Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

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En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 25 y 35° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 25° y máximas de hasta 35° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 25 y 34° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 26 y 36° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.