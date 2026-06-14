Avicultores de Yucatán advierten riesgos por consumo de huevo extranjero vendido en vía pública

El presidente de la Asociación de Avicultores de Yucatán advirtió a los consumidores sobre la venta de huevo importado que se ofrece a menor precio en la vía pública, producto que, aseguró, proviene principalmente de Estados Unidos y podría presentar condiciones distintas a las del producto fresco que produce el país.

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Explicó que, hasta hace un par de años, México exportaba huevo al mercado estadounidense debido a la disminución de su producción por brotes de influenza aviar. Sin embargo, una vez recuperada la industria en ese país, comenzó a generarse un excedente que ahora se vende en territorio mexicano.

Señaló que los productores nacionales han solicitado frenar estas importaciones, ya que el huevo estadounidense llega a venderse hasta en 40 pesos el kilo mientras que el nacional oscila entre 60 y 70 pesos. Esta diferencia, reconoció, lleva a consumidores a optar por la alternativa más económica.

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No obstante, sostuvo que el huevo producido en Yucatán y en otras entidades del país ofrece mayores garantías de frescura. Indicó que el producto importado es lavado y refrigerado durante su manejo y transporte, por lo que al exponerse a las altas temperaturas que predominan en la región puede perder humedad y calidad. Por ello, recomendó verificar la procedencia del prodúcto avícola.