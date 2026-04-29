Comerciantes reportan a indigente con pistola de juguete en Campeche

Un sujeto generó una alerta en el mercado Pedro Sáinz de Baranda, luego de ser reportado como persona armada al interior del centro de abasto, generando un protocolo de seguridad donde se retuvo al sospechoso quien portaba en su cintura una pistola la cual resultó ser de juguete.

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El hecho ocurrió cuando ciudadanos y comerciantes vieron al hombre presuntamente indigente portar el arma de fuego, por lo que al temer que se tratase de una pistola real dieron aviso al número de emergencias. Esto activó un protocolo de seguridad donde elementos de seguridad acudieron al lugar, rodearon el mercado principal e ingresaron para ubicar al individuo, el cual huía sobre los pasillos de florería.

Al realizarle una revisión, los agentes encontraron entre sus pertenencias un arma de fuego que resultó ser de juguete. Ante esto fue asegurado y posteriormente trasladado a los juzgados cívicos, donde se le impuso una sanción administrativa.