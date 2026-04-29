Campeche: Menor lesionado en choque de motocicleta en avenida Baja Velocidad

Un menor de edad resultó lesionado luego de verse involucrado en un hecho de tránsito ocurrido en el cruce de la avenida Baja Velocidad, donde la motocicleta en la que viajaba fue impactada por otro conductor que no respetó el obligatorio.

El hecho ocurrió cuando la moto en la que iba el menor transitaba en preferencia sobre la avenida Ramón Espinola Blanco, sin embargo al llegar al cruce de la Baja Velocidad su trayecto fue interrumpido por otro vehículo cuyo guiador no hizo su alto.

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Tras el percance, paramédicos del sector salud junto con policías acudieron al sitio, donde le brindaron los primeros auxilios al menor, quien presentaba diversas lesiones, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

En el lugar, los agentes escucharon la versión de los involucrados, quienes finalmente optaron por llegar a un acuerdo entre particulares para la reparación de los daños, por lo que no fue necesario proceder legalmente.