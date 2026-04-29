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Bibi cierra la puerta ‘Viviendas del Bienestar’

Clausura en “El Tamarindo” deja sin empleo a 300 obreros y afecta a 9 mil beneficiarios de Viviendas del Bienestar. Codesvi responsabiliza al Ayuntamiento de Campeche.

David Vázquez

Por David Vázquez

29 de abr de 2026

2 min

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Clausura de obras en “El Tamarindo” deja sin empleo a 300 obreros
Clausura de obras en “El Tamarindo” deja sin empleo a 300 obreros / Alex Pech

La clausura de las obras en el fraccionamiento “El Tamarindo” afecta a un padrón de nueve mil campechanos inscritos en el programa “Viviendas del Bienestar”, así como a más de 300 obreros que quedaron sin empleo desde hace cinco días. También impacta a empresas constructoras y comercios de la zona, que ya habían registrado un aumento en ventas por las obras.

De acuerdo con la Comisión de Desarrollo de Suelo y Vivienda del Estado (Codesvi), el Ayuntamiento de Campeche se ha negado a sostener una audiencia desde el inicio del proyecto, lo que derivó en la reciente clausura del sitio.

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La titular de Codesvi, Elvira de la Peña, indicó que se busca reabrir el área de construcción, ya que los principales afectados son los ciudadanos y los trabajadores, pues la clausura podría afectar el avance del proyecto federal en la capital.

Detalló que las personas que habían salido sorteadas ya no van a poder contar con la vivienda en caso que no haya avance en la construcción, lo cual a su vez deriva en una escalada de problemas mayores.

Dejó ver que es el único ayuntamiento que ejerce tales acciones, pues hay avances con todos los demás gobiernos municipales, desde Escárcega, Candelaria, Champotón y otras regiones del Estado, donde incluso los trabajos de construcción siguen sin mayores complicaciones.

Según la Codesvi, en el Estado los espacios que hasta ahora están a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) son “Los Tamarindos” y “La Soledad” del municipio de Campeche, con 303 y 200 viviendas, respectivamente.

También destaca que en el municipio de Candelaria hay labores de construcción de 360 hogares, así como en las regiones de Hopelchén con 150 nuevos techos y Escárcega con obras para 404 nuevos predios.

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