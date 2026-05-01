Premios, citas de negocio y nueva ruta aérea: resultados de Yucatán en el Tianguis Turístico México 2026

Yucatán obtuvo cuatro premios nacionales, concretó más de mil 300 citas de negocio y avanzó en alianzas estratégicas durante su participación en el Tianguis Turístico México 2026.

En materia de reconocimientos, la entidad recibió dos galardones en los premios a la Innovación del Producto Turístico Mexicano 2026, otorgados por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, por iniciativas en turismo comunitario y de romance.

Además, Valladolid fue distinguido como Mejor Pueblo Mágico para una experiencia gastronómica en los premios “Lo Mejor de México”, mientras que el estado obtuvo la Presea al Mérito Turístico por su cobertura en el Registro Nacional de Turismo.

Durante el encuentro, realizado en Acapulco, la delegación estatal sostuvo reuniones con aerolíneas como Volaris, Aeroméxico, Viva, WestJet y Mexicana de Aviación, con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea. Como resultado, Volaris anunció el inicio de la ruta Tijuana–Mérida a partir de junio.

La delegación, coordinada por la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán, contó con la participación de 48 expositores que promovieron la oferta turística integral del estado y sostuvieron encuentros con socios comerciales y plataformas internacionales.

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Asimismo, se reportó interés de agencias europeas y asiáticas en el turismo cultural del oriente del estado, particularmente en Valladolid, así como en experiencias de turismo comunitario impulsadas por iniciativas locales.

En el marco del evento, también se revisaron avances de proyectos regionales del Mundo Maya y se promovieron productos enfocados en comunidades, naturaleza y cultura.

Finalmente, el pabellón de Yucatán incorporó herramientas de inclusión para personas con discapacidad visual y auditiva, como placas en braille y materiales audiovisuales con Lengua de Señas Mexicana.

La participación del estado se enmarca en su estrategia para fortalecer la promoción turística, ampliar mercados y consolidar su posicionamiento a nivel nacional e internacional.