¡Alerta en el Tricolor! César Montes sale por lesión de su partido y podría quedar fuera del Mundial

César Montes encendió las alarmas en la Selección Mexicana y Javier Aguirre, ya que salió de cambio por lesión al minuto 22 del partido entre su equipo, Lokomotiv, y el Dynamo de Moscú.

Montes, que fue sustituido por el camerunés Gerzino Nyamsi, al parecer sufrió una lesión muscular que hasta el momento se desconoce la gravedad real, pero podría poner en riesgo su participación en la Copa del Mundo.

El zaguero del Lokomotiv es uno de los jugadores fundamentales en el esquema de Javier Aguirre, por lo que su ausencia, de confirmarse, sería un golpe muy fuerte para las aspiraciones del Tri en la Copa del Mundo.

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Hasta el momento de la publicación de esta nota, el Lokomotiv no ha emitido un comunicado oficial o dado a conocer el parte médico de la lesión del zaguero, pero la preocupación se levantó de inmediato en el seno de la Selección Mexicana.

El partido entre Lokomotiv y el Dynamo terminó con un empate 1-1, en el que también participó otro posible seleccionado nacional: Luis Chávez, que podría formar parte de la convocatoria final del Vasco.