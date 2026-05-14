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Entregan en Champotón 320 tarjetas del Banco Bienestar

El programa gestionado por la Presidenta de México Claudia Sheimbaun Pardo entregó 320 tarjetas a derechohabientes de la Pensión de Discapacidad

Por Angie Uribe

14 de may de 2026

1 min

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320 derechohabientes recibieron su tarjeta
320 derechohabientes recibieron su tarjeta

Gracias a la gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el municipio de Champotón se llevó a cabo la entrega de 320 tarjetas del Banco del Bienestar para las y los nuevos derechohabientes que realizaron su registro a la Pensión de Discapacidad durante el pasado mes de marzo.

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Así mismo, gracias a este proyecto Federal se beneficiará a miles de campechanas y campechanos de 0 a 64 años con un apoyo bimestral de 3 mil 300 pesos que contribuirá a mejorar tanto su calidad de vida como en el fortalecimiento de su bienestar integral.

De esta manera, con la entrega de estas tarjetas, todos los beneficiarios inscritos podrán recibir su apoyo económico en plazos bimestrales de manera directa y sin tener que pasar por intermediarios, buscando la facilitación de estos trámites que están dirigidos precisamente para personas con complicaciones de movilidad, evitándoles la exposición innecesaria a procesos burocráticos.

Contemplando también los municipios de Seybaplaya, Tenabo, Hecelchakán y Dzitbalché, este programa coordinado por la mandataria Sheinbaum Pardo busca beneficiar año tras año a miles de familias entre las tantas acciones dirigidas a favor de los sectores más vulnerables de la entidad.