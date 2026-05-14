Se incendia la Secundaria Técnica 11 de Seybaplaya y moviliza a cuerpos de emergencia

Una intensa movilización por parte de los cuerpos de emergencia generó preocupación entre padres de familia y habitantes en general, tras registrarse un incendio en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 11 del municipio de Seybaplaya.

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De acuerdo con los primeros reportes, personal de Protección Civil acudió de manera inmediata al lugar para atender el siniestro y realizar las labores correspondientes para controlar el fuego. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.

Aunque las autoridades no han revelado la causa oficial del incendio, se presume que fue derivado de un posible efecto lupa, dado que las llamas abarcaron en su mayoría maleza seca y vegetación en los alrededores del plantel.

Debido a la magnitud del operativo, ciudadanos preocupados se acercaron a las inmediaciones del sitio para ofrecer su ayuda; sin embargo, esta fue rechazada por los Bomberos y Protección Civil para evitar accidentes, bajo la garantía de que las autoridades ya tenían el control de la situación.

Se espera el comunicado oficial de las autoridades municipales para confirmar el origen del incidente y el saldo de daños materiales, así como el reporte sobre el estado de las instalaciones para determinar si el plantel es seguro para el retorno del cuerpo estudiantil o si se suspenderán las labores.

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JGH