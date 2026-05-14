Exigen justicia por presunto abuso en primaria de Manuel Ávila Camacho; amenazan con bloquear la vía corta

La comunidad de Manuel Ávila Camacho se encuentra en estado de alerta tras la denuncia de presuntos casos recurrentes de violación contra un estudiante dentro de la escuela primaria.

El incidente, que habría sido perpetrado por otros alumnos del plantel, ha provocado la suspensión indefinida de clases y una creciente exigencia de justicia que amenaza con escalar a un conflicto social de mayores proporciones.

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Padres de familia y habitantes de la localidad, ubicada a poco más de 60 kilómetros de la cabecera municipal de Bacalar, denunciaron que el abuso fue sistemático y que tanto el director del plantel, identificado como M. A. X. B., como los profesores F. M. F. U. y H. R. R. R., tenían conocimiento de los hechos.

Se acusa a las autoridades educativas de intentar minimizar y ocultar el caso, por lo que la comunidad exige no solo su remoción inmediata, sino que sean sujetos a procesos judiciales por omisión y encubrimiento. La indignación aumentó tras una reunión informativa celebrada esta tarde, donde los inconformes señalaron el desinterés del delegado municipal, Antonio Marcelino Yam Moo.

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Ante el vacío de autoridad local, los familiares del menor afectado han solicitado la intervención urgente de la secretaria de Educación en el estado, Elda María Xix Euán, así como de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Sistema DIF, demandando atención psicológica especializada para la víctima y sus padres, quienes se encuentran devastados por la situación.

El grupo de manifestantes advirtió que, de no obtener respuestas concretas y el deslinde de responsabilidades penales, procederán a bloquear la carretera Vía Corta a Mérida a la altura del entronque de la localidad.

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La tensión en el poblado continúa en ascenso debido a la falta de presencia policial, lo que ha generado temor sobre posibles enfrentamientos directos entre las familias involucradas o actos de venganza ante la percepción de impunidad que prevalece en el caso.

Fernando Baeza

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