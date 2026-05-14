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Cómo terminar la primaria o secundaria en línea en Campeche: requisitos y quiénes pueden hacerlo

Con AprendeINEA, jóvenes y adultos en Campeche pueden terminar primaria o secundaria en línea gratis; conoce requisitos, registro y cómo funciona.

Jesús García

Por Jesús García

14 de may de 2026

1 min

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Campeche impulsa educación gratuita para adultos con plataforma digital AprendeINEA
Campeche impulsa educación gratuita para adultos con plataforma digital AprendeINEA / Especial

El Instituto para la Educación de los Adultos en Campeche (IEEA Campeche) promueve la plataforma AprendeINEA, una herramienta digital que permite a jóvenes y adultos concluir su educación básica de forma flexible, accesible y a su propio ritmo.

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¿Cómo funciona?

A través de la aplicación o plataforma web AprendeINEA, los usuarios pueden estudiar desde cualquier lugar con conexión a internet, ya sea desde un celular, tableta o computadora. El sistema permite acceder a contenidos digitales interactivos, realizar actividades en línea y contar con el acompañamiento de un tutor, obteniendo un certificado oficial al finalizar. El programa es completamente gratuito y está diseñado para personas en rezago educativo que no han concluido sus estudios por razones laborales o familiares.

¿Quiénes pueden inscribirse?

El programa está abierto para personas de 15 años cumplidos o más que no hayan terminado la primaria o secundaria, o que no cuenten con un certificado oficial del sistema escolarizado. Aunque la plataforma es de alcance nacional, el IEEA refuerza su difusión para los residentes en Campeche.

Requisitos principales

  • Tener 15 años o más.
  • Contar con un correo electrónico válido.
  • Tener a la mano la CURP (Clave Única de Registro de Población).
  • Para el nivel secundaria, generalmente se solicita el certificado de primaria.

El registro es sencillo y se realiza directamente en el sitio: aprendeinea.inea.gob.mx. Para iniciar, el usuario debe registrarse, completar los módulos correspondientes y avanzar a su ritmo con apoyo docente. Al concluir, podrá solicitar su documento oficial.

Para más información en la entidad, el IEEA pone a disposición el teléfono 981 175 2126 o sus oficinas físicas.

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