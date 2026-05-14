Cómo terminar la primaria o secundaria en línea en Campeche: requisitos y quiénes pueden hacerlo

El Instituto para la Educación de los Adultos en Campeche (IEEA Campeche) promueve la plataforma AprendeINEA, una herramienta digital que permite a jóvenes y adultos concluir su educación básica de forma flexible, accesible y a su propio ritmo.

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¿Cómo funciona?

A través de la aplicación o plataforma web AprendeINEA, los usuarios pueden estudiar desde cualquier lugar con conexión a internet, ya sea desde un celular, tableta o computadora. El sistema permite acceder a contenidos digitales interactivos, realizar actividades en línea y contar con el acompañamiento de un tutor, obteniendo un certificado oficial al finalizar. El programa es completamente gratuito y está diseñado para personas en rezago educativo que no han concluido sus estudios por razones laborales o familiares.

¿Quiénes pueden inscribirse?

El programa está abierto para personas de 15 años cumplidos o más que no hayan terminado la primaria o secundaria, o que no cuenten con un certificado oficial del sistema escolarizado. Aunque la plataforma es de alcance nacional, el IEEA refuerza su difusión para los residentes en Campeche.

Requisitos principales

Tener 15 años o más.

Contar con un correo electrónico válido.

Tener a la mano la CURP (Clave Única de Registro de Población).

(Clave Única de Registro de Población). Para el nivel secundaria, generalmente se solicita el certificado de primaria.

El registro es sencillo y se realiza directamente en el sitio: aprendeinea.inea.gob.mx. Para iniciar, el usuario debe registrarse, completar los módulos correspondientes y avanzar a su ritmo con apoyo docente. Al concluir, podrá solicitar su documento oficial.

Para más información en la entidad, el IEEA pone a disposición el teléfono 981 175 2126 o sus oficinas físicas.

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