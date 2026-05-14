Hecelchakán: San Vicente Cumpich exige ser Junta Municipal ante abandono y falta de servicios

Pobladores de la comunidad de San Vicente Cumpich, en Hecelchakán, manifiestan encontrarse en completo abandono y con un rezago de muchos años. Flavio Huchín Tun, Alfonso Huchín Pech y Antonio Naal Chan denunciaron que la localidad padece de calles maltratadas, luminarias fundidas y un insuficiente servicio de agua potable. Ante estas carencias, urgieron elevar la categoría de la comunidad a Junta Municipal para subsanar y mejorar los servicios básicos, destacando que ya cuentan con más de 2 mil 700 habitantes.

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La comunidad, ubicada a más de 18 kilómetros de la cabecera municipal de Hecelchakán y colindante con la localidad de Dzotchén, cuenta con servicios de taxi y mototaxis. Asimismo, dispone de un hospital del IMSS, escuela telesecundaria, telebachillerato, comisaría y juzgado conciliatorio. Sin embargo, señalaron que falta voluntad de la actual administración y de los diputados para iniciar el proyecto de elevar su rango administrativo.

Acusan que la CFE mantiene problemas constantes de energía eléctrica en la zona. / Jorge Amado Caamal

Debido a la distancia, los habitantes enfatizaron la urgencia de contar con una ambulancia, similar a los pueblos de Hopelchén. Actualmente, un enfermo debe fletar una unidad particular para su traslado; de lo contrario, quienes no tienen recursos corren el riesgo de morir en el pueblo. Los pobladores externaron que no se quedarán de brazos cruzados, pues aseguran que San Vicente Cumpich no es un rancho y merece servicios dignos.

Respecto al alumbrado público, informaron que hasta el mes pasado había más de 50 lámparas dañadas, cifra que ha bajado a 25 tras la intervención reciente de los imparables. No obstante, recalcaron que las calles están en pésimas condiciones, lo que dificulta el transporte de enfermos o mujeres embarazadas. Además, denunciaron que los bajones de corriente son constantes y que la Comisión Federal de Electricidad los tiene en el olvido. Finalmente, aseguraron que las promesas de campaña no se cumplen y que es momento de actuar por el bienestar de la comunidad.

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JGH