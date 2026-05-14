Clima en Campeche 15 de mayo: seguirán lluvias, calor extremo y fuertes vientos

El Frente Frío número 50, junto con un canal de baja presión y la afluencia de aire húmedo proveniente del Mar Caribe hacia la Península de Yucatán, mantendrá en el estado de Campeche temperaturas muy calurosas, cielo medio nublado, viento del norte y el este, así como lluvias moderadas.

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De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche, dicho sistema frontal actualmente se encuentra localizado sobre el Golfo de México y el Canal de Yucatán, previéndose que continúe debilitándose durante el transcurso del fin de semana hasta que modifique completamente sus características atmosféricas.

Hasta entonces, en Campeche se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros, con posibles descargas eléctricas aunadas a viento de componente norte y este con una intensidad de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas de 40 hasta 60 kilómetros.

Asimismo, las temperaturas continuarán de calurosas a muy calurosas, con un alcance máximo de 38 grados durante el día y la tarde, reduciéndose gradualmente por la noche hasta los 21 grados.

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JGH