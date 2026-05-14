Dua Lipa anuncia película de su tour grabado en CDMX; detalles.

Los fans de Dua Lipa en México tienen un motivo enorme para celebrar. La estrella del pop ha confirmado el lanzamiento de una película documental y de concierto centrada en su paso por la Ciudad de México (CDMX) durante su aclamada gira mundial; un proyecto que ha generado grandes expectativas entre la fanaticada mexicana.

Este proyecto promete capturar la energía eléctrica que se vivió en el Estadio GNP Seguros, un lugar que la cantante ha mencionado en repetidas ocasiones como uno de sus favoritos en todo el mundo. La cantante también compartió los detalles de este proyecto audiovisual.

¿Cuándo se estrenará la película de Dua Lipa grabada en México?

El largometraje de Dua Lipa en donde mostrará su paso por México, país en donde cerró su exitoso Radical Optimism Tour en diciembre pasado; llegará al canal oficial de YouTube de la artista el próximo jueves 21 de mayo de 2026. El proyecto podrá ser visto a partir de las 16:00 horas.

El contenido del film no solo se limitará a los éxitos globales como "Levitating", "Houdini" y "Don't Start Now", sino que también mostrará la energía única que se vive tras bambalinas y la conexión de la cantante con la cultura local. Con este lanzamiento, Dua Lipa consolida a la CDMX como el escenario principal de su era más ambiciosa hasta la fecha.

Sin embargo; las sorpresas no terminan ahí: un día después, el 22 de mayo, se lanzará en todas las plataformas digitales el álbum en vivo que acompaña al film. Este disco incluirá 21 temas, entre los que destaca una colaboración histórica con Fher de Maná para la canción "Oye Mi Amor", grabada durante sus noches de sold out en la capital.

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