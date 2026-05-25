Activan Alerta Amarilla en cinco municipios de Campeche por fuertes lluvias y vientos

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam), a través del Sistema Estatal de Alerta por Lluvias, colocó a los municipios de Champotón, Seybaplaya, Campeche, Hopelchén y Calakmul en Alerta Amarilla con peligro medio por las próximas lluvias, de moderadas a fuertes, que rondarán desde los 20 hasta los 50 milímetros durante los siguientes días.

Noticia Destacada Orgullo campechano: Alison Cruz gana oro en atletismo y Campeche suma 25 medallas en la CONADE 2026

Asimismo, el resto de la entidad permanecerá bajo Alerta Verde por peligro bajo ante lluvias de ligeras a moderadas, de entre los 10 y 20 milímetros. Esto es derivado del ingreso de aire húmedo proveniente desde el Mar Caribe hacia la Península de Yucatán, el cual interactúa con un canal de baja presión localizado sobre la región y con el calentamiento diurno.

Por lo anterior, sobre el estado de Campeche se encuentran en desarrollo acumulaciones de convección dispersa, las cuales poco a poco irán desplazándose lentamente desde el interior hacia la costa de la entidad, impulsadas por viento del este y noreste con una intensidad de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas desde 50 hasta 70 kilómetros por hora.

Asimismo, se prevén lluvias en las regiones oriente, suroeste, sur y centro del estado, donde podrían presentarse precipitaciones moderadas a fuertes, con algunas muy fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento. Sin embargo, pese a dichas condiciones, las temperaturas se mantendrán de calurosas a muy calurosas, con una máxima de 39 grados durante el día y 22 grados por la noche y en el transcurso de la madrugada.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH