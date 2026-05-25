Orgullo campechano: Alison Cruz gana oro en atletismo y Campeche suma 25 medallas en la CONADE 2026

Nuevamente el estado de Campeche destaca durante su participación en la Olimpiada Nacional de Atletismo edición 2026 tras llevarse la medalla de oro en la modalidad de lanzamiento de bala dentro de la categoría Sub-20 rama femenil, con una distancia de 12.78 metros, gracias a la destacada participación de la joven atleta Alison Cruz.

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La reciente campeona, alumna del entrenador local Alexis Reve, logró dejar en el segundo lugar a la bajacaliforniana Evelyn Reyes, quien alcanzó un lanzamiento de 12.29 metros, mientras que para el tercer lugar empujó a la joven Ana Delgado, del estado de Nuevo León, a llevarse el bronce tras su marca de solo 12.26 metros.

Con esta victoria, Campeche suma un total de tres preseas de cada categoría por el deporte de atletismo, integrándose a la plata de la destacada atleta Sofía Alejandre en los 100 metros con vallas, así como al bronce de Josué Rejón en la misma distancia, pero perteneciente a la categoría Sub-16 varonil.

Con estas nuevas adquisiciones, la entidad suma un total de 25 medallas en todas las disciplinas participantes de la Olimpiada Nacional de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 2026, divididas entre seis oros, nueve platas y diez bronces.

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JGH