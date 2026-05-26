Apicultores de Tenabo alertan por imparable robo de colmenas; pérdidas superan los 25 mil pesos

Los constantes robos de alzas de abejas en el municipio de Tenabo están afectando la economía de quienes trabajan la apicultura, quienes las conservan y también invierten para su alimentación, mientras los amigos de lo ajeno llegan en horas de la noche a apoderarse de ellas y se van como si nada pasó, dijo Luis Alberto Chi Ku, quien fue a castrar su miel y fue grande su sorpresa al notar vacía el área donde tiene sus abejas y no pudieron sacar el dulce para vender.

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El afectado, quien trabaja junto con su suegro, el señor Medardo Caamal Puch, tiene un apiario que fomentaron junto al camino a Kankí, por el camino nuevo que va rumbo a Chilib, donde se tiene la apicultura. Una de ellas era de tres alzas, dos de dos y una caja, en total fueron ocho, y una más la tenemos al fondo que se salvó porque los rateros no la vieron, y todas las alzas estaban llenas de miel y la idea era castrar, pero al llegar ya se lo habían llevado.

Apicultores afirman que los robos son constantes y quedan impunes. / Jorge Amado Caamal

Explicó no demandar porque siempre han ocurrido estos robos y jamás dan con el paradero de los ladrones, es por ello que no acudimos ante la Fiscalía y evitamos perder tiempo, sabiendo que los rateros seguro ya vendieron las colmenas de abejas a bajo precio, cuando cada alza tiene un valor de 2 mil 500 pesos y lo nuestro tenía miel que tiene un valor superior a los 25 mil pesos por la totalidad, y no es la primera vez que ocurre, pero ya vamos a investigar quién o quiénes codician los bienes ajenos.

En meses anteriores se llevaron las cajas de abejas del apicultor Braulio Chablé Chi, también a la viuda del señor Carlos Sánchez, entre otros que han sufrido en manos de gente que ya sabe dónde se ubican las colonias y en las noches las sustraen, pero quien caiga no habrá perdón, ya que la justicia es ciega y muda. Los apicultores creo que sí pueden hacer justicia por sus propias manos, admitió el afectado, quien dijo empezar de nuevo y juntar sus cajas de nueva cuenta.

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JGH