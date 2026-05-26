¿Recibirás la Beca Rita Cetina? Conoce cuándo entregarán las tarjetas en Campeche

Padres de familia y tutores de Campeche que realizaron el registro para la Beca de Apoyo para Útiles y Uniformes Rita Cetina deberán estar atentos a las fechas de entrega de tarjetas del programa federal, ya que el plástico será el medio por el que se depositará el apoyo económico destinado a estudiantes de primaria pública. La distribución comenzó a nivel nacional y se realizará de forma gradual hasta el 31 de julio.

Las autoridades educativas informaron que las tarjetas serán entregadas directamente a través de jornadas organizadas en escuelas y sedes coordinadas por personal educativo, por lo que cada plantel notificará a los beneficiarios el día, hora y lugar correspondiente.

Entre los requisitos que deberá presentar la madre, padre o tutor que realizó el registro se encuentran:

Identificación oficial vigente (original y copia)

(original y copia) CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente

En el caso del estudiante beneficiario, será necesario presentar:

CURP

Acta de nacimiento

Documentación escolar requerida por el programa

La Coordinación Nacional de Becas precisó que únicamente podrá recoger la tarjeta la persona que efectuó el registro, debido a que el beneficio y la cuenta bancaria quedarán vinculados a sus datos.

El programa contempla un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante de primaria inscrito, recurso que será depositado antes del inicio del próximo ciclo escolar para apoyar la compra de útiles y uniformes.

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JG