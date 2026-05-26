México se posiciona como puente entre Europa y América Latina tras acuerdo con la UE: SRE

El secretario Roberto Velasco encabezó la inauguración del IX Congreso Iberoamericano CEAPI, donde destacó el nuevo momento de cercanía entre México y la Unión Europea, así como las oportunidades económicas que se abrirán tras la firma del Acuerdo Global Modernizado.

Durante su participación, el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que la relación entre México y el bloque europeo atraviesa una etapa estratégica, marcada por la reciente VIII Cumbre México-Unión Europea y por el liderazgo internacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Velasco afirmó que el acuerdo modernizado no quedará solo en un marco diplomático, sino que deberá traducirse en acciones concretas, nuevas inversiones y proyectos de integración productiva en ambos lados del Atlántico.

México busca fortalecer inversiones con la Unión Europea

En su mensaje, Roberto Velasco señaló que México cuenta con condiciones relevantes para atraer inversión extranjera en un contexto económico global marcado por incertidumbre.

El funcionario destacó que el país tiene acceso preferencial a más de 50 naciones mediante sus acuerdos de libre comercio, además de una moneda estable y uno de los mercados internos más grandes del mundo.

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Bajo esa visión, México busca consolidarse como un destino competitivo para empresas europeas interesadas en ampliar operaciones, diversificar cadenas de suministro y participar en proyectos de integración productiva.

Acuerdo Global Modernizado impulsará integración productiva

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea permitirá fortalecer la cooperación económica, comercial y política.

De acuerdo con Velasco, este instrumento abrirá oportunidades para desarrollar proyectos conjuntos y reforzar la posición de México como un punto de conexión entre regiones.

El acuerdo también se inscribe en una estrategia de diversificación comercial, en la que México busca aprovechar sus vínculos con América del Norte, Europa y otros mercados internacionales.

📸 Esta mañana, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) encabezó la inauguración del IX Congreso Iberoamericano @CEAPIconsejo, con la presidenta del Consejo Empresarial, Núria Vilanova.



En su intervención, el canciller Velasco destacó el momento de cercanía que viven México… pic.twitter.com/OhLTS2Yi9A — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 26, 2026

CEAPI reúne a liderazgos empresariales iberoamericanos

El IX Congreso Iberoamericano CEAPI fue inaugurado con la participación de Roberto Velasco y de Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica.

El encuentro reúne a liderazgos empresariales y representantes institucionales para discutir oportunidades de inversión, cooperación y crecimiento en la región.

Con su participación, México reforzó el mensaje de que busca desempeñar un papel activo como puente entre Europa y América Latina, apoyado en su red comercial, estabilidad económica y capacidad para atraer proyectos productivos de largo plazo.

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