Sylvia Pasquel confirma la venta de la mansión de Silvia Pinal en el Pedregal

La mansión de Silvia Pinal fue diseñada en 1955, siendo una de las casas más icónicas de México. Sin embargo; tras el fallecimiento de la actriz, Sylvia Pasquel ha aclarado ante los medios los rumores y confirmar que la propiedad, ubicada en la exclusiva zona de Jardines del Pedregal en la Ciudad de México, finalmente será puesta a la venta.

La hija de la actriz ha explicado que la venta de la propiedad no tiene relación son pleitos familiares, más bien, se ha señalado que se trata de una cuestión netamente práctica y financiera. La noticia ha sorprendido a los fanáticos de la actriz debido a que la mansión se volvió algo icónico dentro de la carrera de la fallecida "Diva del cine mexicano".

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¿Por qué se pondrá en venta la mansión de Silvia Pinal en el Pedregal?

De acuerdo con lo dicho por Sylvia Pasquel, la venta de la mansión se encuentra relacionada con motivos prácticos y financieros. Esto debido a que los costos de mantenimiento de la residencia son altos, al tratarse de un inmueble de enormes dimensiones, genera gastos fijos mensuales que son insostenibles a largo plazo.

La decisión ya había sido acordada en conjunto con sus hermanos, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. Pasquel aprovechó para disipar varias dudas legales y especulaciones sobre cómo se manejaría el proceso y explicó que la mansión no se puede fragmentar ni vender por partes.

Esto se debe a que la operación jurídica exige que se comercialice la propiedad completa. Asimismo, descartó de forma contundente cualquier posibilidad de comprarla ella misma para conservarla, comentando de manera sincera ante la prensa: "¿Para qué me voy a meter en esa bronca yo?".

¿Qué pasará con el retrato de Pinal hecho por Diego Rivera?

Cabe destacar que el famoso retrato de Silvia Pinal, pintado por Diego Rivera en 1955 y que por décadas decoró la sala de esta mansión, está protegido legalmente como patrimonio cultural. Por ende, dicha obra de arte está completamente excluida de la transacción inmobiliaria y no puede ser comercializada.

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