Motociclista se fractura el brazo por evitar choque frente a Cotemar en Ciudad del Carmen

Un motociclista terminó con una fractura en el brazo izquierdo luego de sufrir un accidente la tarde de este martes sobre la avenida 26 por calle 57 de la colonia Revolución, justo frente a las instalaciones de la empresa Cotemar, lo que generó la movilización de personal paramédico del grupo Acses.

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De acuerdo con la información proporcionada por el propio lesionado, este se desplazaba con dirección a su domicilio a bordo de una motocicleta de la marca Italika, color gris, con placa de circulación 82GUK7 del estado de Campeche, cuando de manera repentina otra motocicleta se le atravesó al paso. El afectado explicó que, al intentar evitar la colisión, perdió el control de su unidad y terminó derrapando sobre el pavimento, quedando tendido sobre el camellón central con visibles lesiones.

Compañero del lesionado resguardó la unidad para evitar corralón.

Testigos del percance solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando minutos después paramédicos del grupo Acses, quienes brindaron atención prehospitalaria al motociclista y posteriormente lo trasladaron a un hospital para una valoración médica especializada debido a la gravedad de la lesión.

La motocicleta accidentada quedó en el lugar de los hechos y fue resguardada por un compañero de trabajo del afectado, con la finalidad de evitar que elementos de Vialidad la remitieran al corralón. Sobre la segunda motocicleta involucrada no se obtuvieron mayores datos, ya que se desconoce si su conductor permaneció en el sitio o se retiró tras provocar el percance.

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JGH