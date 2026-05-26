Consulta del Presupuesto Participativo tendrá urnas electrónicas en ocho municipios de Campeche

Aurora Cobos Toledo fue electa como Presidenta del Consejo Consultivo de la Consulta del Presupuesto Participativo de este año para elegir las obras públicas que se construirán en el 2027 en los ocho municipios que contarán con urnas electrónicas en la votación del próximo 5 de julio.

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En la Décima sesión extraordinaria del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), por unanimidad los consejeros electorales aprobaron a los cinco integrantes así como el acuerdo CG/A021/2026, en donde se designó la presidencia y consejerías consultivas.

La consejera presidenta provisional del IEEC, Clara Concepción Castro Gómez, manifestó su confianza en que realicen un desempeño adecuado, ya que fueron electos por sus perfiles académicos y conocimiento de la actividad electoral, además de que tienen la responsabilidad histórica al ser el primer Consejo Consultivo en la Consulta del Presupuesto Participativo.