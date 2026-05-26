Credencialización del Servicio Universal de Salud se amplía hasta noviembre

Los trabajos de credencialización del Servicio Universal de Salud continuarán hasta el 14 de noviembre en las capitales de 24 Entidades del país donde el sistema de salud se encuentra federalizado, como parte de la estrategia nacional para garantizar el acceso gratuito a los servicios médicos. En Campeche se habilitará un módulo de atención en cada municipio para facilitar el registro de la población beneficiaria.

De acuerdo con la Delegación de los Programas para el Bienestar en Campeche, la ampliación de la jornada de credencialización responde a instrucciones de la secretaria de Bienestar (Sebien) del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, con el objetivo de que un mayor número de ciudadanos pueda incorporarse al esquema de atención médica.

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El delegado José Antonio Cardozo Rivero destacó que esta acción forma parte del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para consolidar un sistema de salud universal, gratuito y accesible para todas y todos los mexicanos, especialmente para quienes no cuentan con seguridad social.

Para atender a la población campechana, se instalarán módulos de registro en los 13 municipios del Estado con un horario de atención de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.. En el municipio de Campeche el servicio se brindará en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS); en Hopelchén, Candelaria y Escárcega operará en los respectivos Centros Integradores; mientras que en Calakmul estará disponible en el Hospital IMSS-Bienestar de Xpujil.

Asimismo, en Calkiní el módulo funcionará en el Hospital Integral IMSS-Bienestar; en Tenabo, Hecelchakán y Champotón se ubicará en los Centros de Salud IMSS-Bienestar; en Seybaplaya atenderá en el Centro de Salud con Servicios Ampliados; en Dzitbalché en la Unidad de Salud IMSS-Bienestar; y en Palizada en el Hospital IMSS-Bienestar.

Gobierno Federal refuerza acceso gratuito a la salud / Especial

Las autoridades recordaron que para realizar el trámite es indispensable presentar:

Identificación oficial con fotografía

CURP certificada

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

(no mayor a seis meses) Número telefónico de contacto

Cardozo Rivero reiteró que el Gobierno Federal mantiene como prioridad fortalecer el acceso a la atención médica y garantizar el derecho constitucional a la salud, por lo que invitó a la población a acudir a los módulos habilitados y completar su registro dentro del plazo establecido.

La estrategia forma parte del proceso de consolidación del modelo de salud federalizado impulsado por el Gobierno de México, que busca ampliar la cobertura y mejorar la atención médica para miles de familias campechanas y del resto del país.