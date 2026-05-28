Campeche, Seybaplaya y Champotón en alerta roja

Alerta roja por “peligro máximo” y lluvias intensas a torrenciales, son los alertamientos que emitió la Secretaría de Protección Civil del Estado (Seprocicam) para los municipios de Campeche, Seybaplaya y Champotón.

Esto resalta luego que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) diera a conocer que el municipio de Campeche fue el que mayor lluvia en milímetros registró en las últimas 24 horas; tan solo en la “Estación Campeche UAC” se reportó un promedio de 39 milímetros de precipitación.

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Este panorama generó múltiples complicaciones el pasado 27 de mayo en San Francisco de Campeche, desde suspensión del servicio de transporte, calles inundadas, daños a la infraestructura eléctrica y afectaciones al patrimonio de los campechanos.

Reporte Seprocicam

En cuanto a los otros municipios y su monitor de “Alerta por lluvias”, se dieron a conocer alertamientos en color naranja, de peligro alto, para las regiones de Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán y Tenabo.

Respecto al resto de los municipios, la alerta es de color amarillo, de peligro medio, esto para Hopelchén, Calakmul, Escárcega, Candelaria, Carmen y Palizada.