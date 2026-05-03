Coronan a la reina de la feria de La Fátima en Calkiní

Con la coronación de la Embajadora de la Feria de la Colonia Fátima, Jesli Regina Cervera San Miguel da inicio la feria de la colonia de Fátima donde en medio de porras y aplausos el ingeniero Diego Flores Cahun realizó la imposición de banda a la embajadora de la feria en su conmemoración número 74 en honor a la patrona de esta colonia la virgen de "Fátima" que arrancará de lleno en próximos días.

El evento dio inicio con una hora de retraso ya que estaba programado a las 21 horas, esto en la cancha techada de la colonia donde se llevo a cabo esta velada de coronación ante la asistencia de vecinos de este suburbio quienes se dieron cita desde muy temprano para ganar asiento y disfrutar de esta velada de coronación.

En el evento se dio a conocer que se esta llevando a cabo la feria número 74 de este año 2016 en honor al virgen de Fátima en donde la diputada Mayda Araceli Más coloco la corona a la reina de la feria mientras que el presidente de la feria entrego el ramo de flores.

En medio de aplausos, porras y un ambiente lleno de entusiasmo, Jesli Regina Cervera San Miguel fue coronada como Reina de la Feria de la colonia Fátima en su edición 2026, marcando así el inicio oficial de las festividades en honor a la Virgen de Fátima, patrona de este tradicional barrio, Durante la coronación, el ingeniero Diego Flores Cahun fue el encargado de imponer la banda a la soberana, mientras que la diputada local colocó la corona, oficializando así el reinado de Jesli Regina como embajadora de estas festividades, que celebran su edición número 74.

Las actividades continuaron con una colorida velada artística en la que jóvenes talentos deleitaron al público con interpretaciones musicales, mientras que la academia de danza de la colonia presentó estampas llenas de ritmo y tradición, arrancando los aplausos del público presente quienes espera que en los próximos días den inicio formal las actividades religiosas, culturales y recreativas que forman parte de esta feria, una de las más esperadas por los habitantes de Calkiní, quienes año con año participan con gran devoción y alegría.