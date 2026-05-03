Empresas en Yucatán reciben apoyo para cumplir con la nueva jornada de 40 horas

La Secretaría de Economía y Trabajo de Yucatán (SETY) brinda asesoría técnica y de consultoría a las empresas para que puedan adaptarse a la reforma federal que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, así como al cumplimiento de la llamada Ley Silla y las normas de salud y seguridad en el empleo.

El Gobierno federal ha planteado que la transición sería gradual para evitar impactos bruscos en la economía.

La reforma es vista como un avance en derechos, alineando a México con estándares internacionales donde la semana de 40 horas ya es común en muchos países. Sin embargo, el debate sigue abierto: empresarios piden tiempos de adaptación más largos y condiciones flexibles, mientras que sindicatos y trabajadores impulsan su implementación más rápida.

Noticia Destacada Construcción en Yucatán cae 24.8% en 2026: más de 40 mil albañiles afectados

En entrevista, Ermilo Barrera Novelo, titular de la dependencia, precisó que si bien la reducción de la jornada laboral debe implementarse paulatina, el Ejecutivo estatal asumió el compromiso de acompañar a las empresas en ese proceso.

“Tenemos el encargo del gobernador, Joaquín Díaz Mena, de brindarles el acompañamiento técnico especializado y de consultoría que requieran para que puedan lograr en tiempo y forma” cumplir con las iniciativas.

Explicó que este acompañamiento incluye diagnósticos organizacionales, revisión de esquemas de turnos, asesoría en productividad y orientación sobre cumplimiento normativo, con el objetivo de que las empresas puedan realizar una transición ordenada sin afectar su operación ni la estabilidad de las fuentes de empleo.

Fortalecer la competitividad

El funcionario añadió que también se busca fortalecer la competitividad del sector productivo local frente a los cambios en la legislación laboral a nivel nacional, y en este sentido reconoció que el sector empresarial ha mostrado disposición para cumplir con las nuevas disposiciones.

Noticia Destacada Bajo consumo en el primer trimestre golpea al comercio en Yucatán: dos de cada tres negocios vendieron por debajo de lo esperado

Destacó que tanto la jornada de 40 horas semanales, como la llamada Ley Silla y las regulaciones en materia de seguridad laboral, han encontrado en el empresariado yucateco una actitud comprometida y participativa, ya que diversas cámaras y organismos han solicitado información y capacitación para anticiparse a los ajustes en sus centros de trabajo.

Ermilo Barrera consideró que estas reformas representan una oportunidad para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, al promover un equilibrio entre la vida personal y profesional, así como al reducir riesgos asociados a jornadas extensas o a condiciones inadecuadas en los espacios de trabajo. Subrayó que el cumplimiento de estas disposiciones también contribuye a elevar los estándares de bienestar y productividad en el estado.

Énfasis en Mipymes

Finalmente, el titular de la SETY reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá abiertos los canales de atención para empresas de todos los tamaños, especialmente micro, pequeñas y medianas, a fin de facilitar su adaptación a este nuevo marco legal y asegurar una implementación gradual, ordenada y acorde con la realidad económica de Yucatán.

Respaldo legislativo

La reforma tiene respaldo: el 25 de febrero pasado, el Legislativo local aprobó por mayoría la minuta enviada por el Congreso de la Unión, mediante la cual se modificó el artículo 123 de la Constitución para establecer la reducción gradual de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales.

Los legisladores que tomaron la tribuna a favor destacaron que la medida representa una conquista social y un avance histórico en materia de dignidad laboral, con especial énfasis en la regulación del tiempo extraordinario y en la garantía de que no habrá reducción de salarios ni prestaciones.

La reforma fue aprobada con votos a favor de diputados del Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el PAN, y un voto en contra del PRI.

Finalmente, el titular de la dependencia reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá abiertos los canales de atención para empresas de todos los tamaños, especialmente micro, pequeñas y medianas, a fin de facilitar su adaptación a este nuevo marco legal y asegurar una implementación gradual, ordenada y acorde con la realidad económica de Yucatán.