Yucatán será una vaporera hoy domingo 3 de mayo: alertan por calor hasta de 50 grados y lluvias fuertes

Este domingo 3 de mayo, el clima en Yucatán estará marcado por condiciones contrastantes que representan un riesgo para la población: calor extremo con sensaciones térmicas de hasta 50 grados Celsius y lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica en distintas regiones del estado.

De acuerdo con Protección Civil Yucatán, más de 30 municipios registrarán un ambiente de bochorno severo, derivado de la combinación de altas temperaturas y humedad. Estas condiciones elevan el riesgo de golpes de calor, deshidratación y afectaciones en personas vulnerables.

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Lluvias moderadas y fuertes durante el día

El organismo informó que, debido a los efectos de un frente estacionario y su vaguada asociada sobre la Península de Yucatán, se prevén lluvias moderadas durante el mediodía en municipios como Mérida, Motul, Izamal, Hunucmá, Tetiz, Panabá y Tizimín.

Posteriormente, después de las 14:00 horas, las precipitaciones incrementarán su intensidad a fuertes en zonas del oriente y sur del estado, afectando a Valladolid, Chichimilá, Chemax, Chikindzonot, Peto y comunidades cercanas.

No se descarta que hacia la tarde-noche las lluvias regresen al centro del estado, extendiéndose durante la noche. Estas precipitaciones estarán acompañadas de rachas de viento y descargas eléctricas, por lo que se recomienda tomar precauciones.

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Temperaturas extremas y sensación térmica sofocante

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará extremadamente caluroso. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 38 y 42°C en el interior del estado, mientras que en la zona costera se mantendrán entre los 27 y 29°C.

Sin embargo, el factor más preocupante será la sensación térmica, que podría alcanzar hasta los 50°C en diversas zonas, intensificando el riesgo para la salud, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Recomendaciones ante calor extremo y lluvias

Ante este panorama, Protección Civil Yucatán recomienda:

Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas

Mantenerse bien hidratado, incluso sin tener sed

Usar ropa ligera, de colores claros y protector solar

No dejar a personas o mascotas dentro de vehículos

Extremar precauciones durante lluvias fuertes por posibles encharcamientos y descargas eléctricas

Mantenerse informado a través de canales oficiales

Las autoridades exhortan a la población a estar atenta a los avisos meteorológicos, ya que las condiciones pueden cambiar en el transcurso del día.