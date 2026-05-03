Motociclista termina grave durnate accidente en la carretera Gas Auto

Un motociclista resultó con lesiones de gravedad en las primeras horas de la mañana de este domingo, cuando presuntamente fue impactado por un vehículo en la carretera conocida como Gas Auto o la brecha, cerca del entronque con el libramiento de la autopista Cancún-Mérida.

Elementos de la Policía Municipal que pasaron por el lugar vieron tirado al lesionado en la orilla de la cinta asfáltica y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia. Paramédicos de una ambulancia de Protección Civil le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al Hospital General.

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La Dirección de Tránsito Municipal recibió el reporte del accidente alrededor de las 5:50 horas y agentes que llegaron al lugar, encontraron únicamente la motocicleta tirada en la orilla de la carretera, con indicios de haberse salido del camino por la maleza que desprendió en su trayecto.

De hecho, los peritos de tránsito consideraron que el motociclista perdió el control, cuando circulaba de la avenida José López Portillo hacia el libramiento de la autopista, con lo que se salió de la vía de rodamiento hacia la orilla de la maleza.

Sin embargo, las primeras investigaciones señalaron que un vehículo impactó al motociclista y lo proyectó hacia la vegetación, para después darse a la fuga. El conductor de la moto fue ingresado al área de terapia intensiva del Hospital General, por las graves lesiones.