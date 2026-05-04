Basta un chubasco para inundar calle del Centro de Escárcega; vecinos se quejan de encharcamientos

Vecinos de un sector de la colonia Centro se han quejado desde hace varios meses por el encharcamiento de agua sobre la calle 28 por 23, situación que ocurre cada vez que llueve, incluso con chubascos ligeros. El problema radica en que el agua no tiene hacia dónde desazolvar hasta el registro del drenaje más cercano.

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Habitantes de la zona señalan que no cuentan con un drenaje pluvial que conecte la calle con los registros próximos. Esto ocasiona que el agua quede estancada en un pequeño vado construido por el Ayuntamiento. Según los afectados, dicha obra fue planeada para evitar esta situación, pero al no ser conectada a los registros, ha terminado por perjudicarlos en lugar de ayudar.

Esta acumulación de agua impide que tanto personas como vehículos puedan transitar sin problemas por la vía. Ante esto, los ciudadanos hacen un llamado a la Dirección de Obras Públicas para que construya un vado que permita el desvío del agua hacia un registro del drenaje cercano, lo cual evitaría múltiples inconvenientes.

A pesar de que vecinos y conductores han reportado esta situación a las autoridades municipales desde hace meses, hasta la fecha han hecho caso omiso. Los afectados esperan que, al hacer público el problema, las autoridades actúen con prontitud para resolver la inundación recurrente en esta calle del centro de la ciudad y no dejen pasar más tiempo sin atender la solicitud.

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JGH